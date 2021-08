CE reconhece artesanato em capim dourado como manifestação cultural

Parecer do senador Eduardo Gomes (MDB-TO) destaca que o capim dourado é uma importante fonte de renda para as comunidades do Jalapão. - Leopoldo Silva/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta segunda-feira (9), projeto que reconhece o artesanato em capim dourado como manifestação da cultura nacional. O PL 5021/2019, da Câmara dos Deputados, teve parecer favorável do senador Eduardo Gomes (MDB-TO) e segue agora para votação no Plenário do Senado.

O capim dourado é uma espécie de sempre-viva que nasce, principalmente, em regiões úmidas do cerrado brasileiro. Para o sua relevância decorre da sua utilização no artesanato, que remonta à técnica empregada pelos índios Xerente, assimilada na região do Jalapão, em Tocantins.

Ele destacou que os moradores da comunidade quilombola de Mumbuca, no município de Mateiros, desenvolveram esse artesanato nos anos 1920, que foi se difundindo em outros municípios do Jalapão.

— Décadas se passaram até que os belíssimos produtos artesanais do capim dourado começassem a ser valorizados em um círculo geográfico mais amplo. Atualmente, o artesanato em capim dourado é reconhecido e procurado no Brasil e no exterior — afirmou o relator.

Segundo Eduardo Gomes, o capim dourado é uma importante fonte de renda para as comunidades do Jalapão, associando-se frequentemente às atividades turísticas, também muito significativas para a economia da região.

Ele ressalta, no entanto, que é necessário zelar pelo uso sustentável do capim dourado, que só pode ser colhido entre 20 de setembro e 20 de novembro para que não venha a correr risco de extinção.

