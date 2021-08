Mercado de carbono será tema de debate no Senado nesta segunda-feira

Também devem ser discutidas as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) e propostas que o Brasil possa apresentar durante a COP26 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senado promove nesta segunda-feira (9), às 14h, sessão temática para debater a política de mudanças do clima, com foco nas perspectivas do mercado de carbono e na avaliação das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, sigla em inglês para Nationally Determined Contributions).

As NDCs são compromissos voluntários assumidos pelos 196 países que assinaram o Acordo de Paris, no final de 2015. Cada um deles, inclusive o Brasil, teve cinco anos para apresentar e revisar suas NDCs.

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado, destacou que também devem ser discutidas propostas que o Brasil possa apresentar durante a 26ª Conferência das Partes sobre a Mudança Climática (COP26), em novembro, na Escócia.

Solicitaram o debate (por meio do requerimento RQS 1.641/2021) os senadores Kátia Abreu (PP-TO), Zenaide Maia (Pros-RN), Nelsinho Trad (PSD-MS), Eliziane Gama (Cidadania-MA) e Paulo Rocha (PT-PA), além do próprio Contarato,

Entre os convidados para a sessão estão :

Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS);

Ane Alencar, diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam);

Joaquim Belo, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS);

Davi Bomtempo, gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O debate será realizado de forma virtual.