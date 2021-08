CDR debate educação como estratégia para redução das desigualdades

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) promove na segunda-feira (9), a partir das 18h, a sexta mesa do Ciclo de Debates. Nessa rodada, o tema será sobre "Educação como estratégia de redução das desigualdades sociais e regionais”.

Foram confirmadas as presenças da diretora de políticas e diretrizes da educação básica do Ministério da Educação, Myrian Caldeira Sartori, e da Secretaria de Educação de Santana do Ipanema (AL), Andrea Cristhina Brandão Teixeira. Ainda estarão presentes representantes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Com a redução dos casos de contágio e mortes em razão da pandemia de covid-19, muitos estados autorizaram o retorno às aulas presenciais neste segundo semestre. Os desafios dessa volta às escolas, após a adaptação ao sistema remoto durante esse período, deve ser um dos temas a ser ressaltados no debate.

Nesta quarta-feira (4), os ministérios da Saúde e da Educação assinaram portaria com as diretrizes de recomendações para a volta às aulas presenciais. As medidas previstas objetivam divulgar orientações, preservadas a autonomia das redes de ensino e mantidas as condições para a segurança sanitária dos estudantes e profissionais da educação.

O Ciclo de Debates da CDR teve início em junho e já abordou temas como recursos hídricos, aviação regional, saneamento e irrigação e Sistema de Saúde Único (SUS). O colegiado é presidido pelo senador Fernando Collor (Pros-AL), autor do requerimento para realização dos eventos.

Como participar

O debate será interativo. Os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo Portal e?Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e convidados ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.