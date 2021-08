Projeto cria o Dia Nacional da Saúde Única

A destruição do meio ambiente afeta diretamente a saúde de todos os seres vivos e é causa de pandemias, lembra o senador Flávio Arns (Podemos-PR), autor da proposta - Vinícius Mendonça/Ibama

Aguarda votação no Senado o projeto de lei que cria o Dia Nacional da Saúde Única. O PL 1.837/2021, do senador Flávio Arns (Podemos-PR), define que essa data será celebrada no dia 3 de novembro.

O autor afirma que a data servirá para a conscientização da sociedade “para a relação indissociável entre as saúdes animal, humana e ambiental”. De acordo com Arns, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estima que 60% de todos os patógenos que afetam os humanos são zoonoses, ou seja, doenças infectocontagiosas que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos.

“Muitas doenças podem ser melhor prevenidas e combatidas por meio da atuação integrada entre a Medicina Veterinária, a Medicina Humana e outros profissionais de saúde. A Saúde Única é uma abordagem que considera como humanos e animais interagem ecologicamente em um ambiente, onde qualquer alteração nestas relações provocará desequilíbrios e, consequentemente, a propagação de doenças”, afirma Arns na justificação do projeto.

Para o senador, essa abordagem da saúde é multidisciplinar e pode ajudar a humanidade em ameaças futuras, como novas pandemias.