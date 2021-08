Confúcio registra esvaziamento do campus da UNIR em Ariquemes

Subaproveitamento do campus de Ariquemes da Universidade Federal de Rondônia preocupa o senador Confúcio Moura - Reprodução/Tv Senado

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (5), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) lamentou o subaproveitamento do campus de Ariquemes da Unir, a Universidade Federal daquele estado. Ele visitou as instalações em julho, conversou com a direção e professores, e constatou a subutilização dos espaços.

— O curso de Pedagogia cumpre o seu ritual, mas sem grande procura. E o curso de Engenharia dos Alimentos praticamente não existe. Tem só 20 alunos em todas as séries e períodos. E tem dez doutores para ensinar dois alunos, afirmou.

Para Confúcio, a solução seria atrair alunos de outros municípios de Rondônia ou, em último caso, se o mercado estiver saturado, extinguir o curso. Também haveria, na sua opinião, a opção de unir o curso de Engenharia dos Alimentos ao de Engenharia de Pesca, uma atividade tão importante na região.

O parlamentar considera importante aproveitar os espaços da Universidade Federal de Rondônia no campus de Ariquemes para a instalação de um centro tecnológico, completando, se necessário, a construção de prédios inacabados.