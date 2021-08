PEC do Voto Impresso pode ser votada nesta quinta em comissão

A Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso pode votar nesta quinta-feira (5) para decidir se é favorável ou não à medida. A sessão está marcada para as 14h.

A proposta é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro e vem sendo defendida por seus apoiadores como forma de dar mais segurança ao pleito. Na última quinta-feira (29), Bolsonaro fez live sobre o tema e admitiu não haver provas de irregularidades.

Alguns partidos e parlamentares já se manifestaram contra o método, fazendo com que o Planalto considere o tema de difícil aprovação. Além disso, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que é ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), defende a manutenção e a segurança do atual sistema.

