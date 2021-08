Vai à Câmara projeto que altera nome do Aeroporto Internacional de Campo Grande

O Senado aprovou nesta quarta-feira (4) o PL 2.695/2021, projeto de lei que muda o nome do Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para Aeroporto Internacional de Campo Grande – Ueze Elias Zahran. A matéria segue para exame da Câmara dos Deputados.

O autor do projeto, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), destacou a biografia do homenageado, Ueze Elias Zahran, e seus feitos na cidade de Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. O texto foi relatado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Em seu parecer, Wellington destaca que o homenageado nasceu em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, em 15 de agosto de 1924. Também afirma que "Ueze Elias Zahran se tornou um empresário de renome mundial em razão de sua visão de futuro e empreendedorismo. Entre seus feitos está a criação da empresa de distribuição de gás Copagaz, em 1955; a constituição da Rede Mato-grossense de Comunicação, com sete emissoras de TV, rádios e sites, e uma das maiores empresas do setor do país; e a obtenção dos títulos de Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo e de Guardião dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio".

Nelsinho Trad ressalta, na justificativa do projeto, que Zahran, ao longo de sua vida como empresário, investiu nos mais diversos ramos da economia: comércio, agronegócio, alimentação, cultura, telecomunicação, indústria e energia, sempre priorizando a responsabilidade social. Além de Nelsinho Trad, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) também destacou a atuação profissional de Zahran, que faleceu em dezembro de 2018, aos 94 anos.