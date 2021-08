Projeto que revoga Lei de Segurança Nacional vai a votação nesta quinta

Para o relator do projeto, senador Rogério Carvalho, a Lei de Segurança Nacional guarda “resquícios autoritários da época em que foi editada” - Waldemir Barreto/Agência Senado

Foi adiada para quinta-feira (5) a votação do PL 2.108/2021, projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional (LSN — Lei 7.170, de 1983). A votação estava inicialmente prevista para esta quarta-feira (4), mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a mudança em razão da falta de tempo para discutir o texto.

— Dado o adiantado da hora e a complexidade da matéria, fica adiada para amanhã [quinta-feira] a votação — informou ele.

A Lei de Segurança Nacional foi sancionada em 1983 pelo então presidente da República, João Figueiredo — o último do ciclo militar iniciado com o Golpe de 1964. Para o relator do projeto que revoga essa norma, senador Rogério Carvalho (PT-SE), o texto em vigor guarda “resquícios autoritários da época em que foi editado”.

O projeto, originalmente apresentado à Câmara em 1991 pelo então deputado federal Hélio Bicudo (falecido em 2018), acrescenta ao Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 1940) uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como interrupção do processo eleitoral, fake news nas eleições e atentado ao direito de manifestação.