Chico Rodrigues pede empenho do Congresso Nacional para votar reformas

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (4), o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) disse que no segundo semestre deste ano o Congresso Nacional deve priorizar a votação de duas matérias “importantes para o Brasil”: a reforma tributária e a administrativa. Em sua opinião, são temas relevantes que irão transformar a vida dos brasileiros.

— A reforma tributária já vem se arrastando por muitos anos e, por questões de interesse, nunca se chega a uma conclusão. Portanto, o governo do presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional entendem ser este o momento de promovermos essas duas reformas, por serem fundamentais para o desenvolvimento do país.

Rodrigues disse, ainda, que nesse momento é necessária uma pacificação da política para pôr fim à atual polarização. Ele ressaltou que o Congresso Nacional, em particular, se deve mobilizar para promover as resoluções dos problemas nacionais. O senador, espera que o semestre seja produtivo para o bem do Brasil.