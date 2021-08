Eliziane Gama saúda filiação de Leila Barros ao Cidadania

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) registrou nesta quarta-feira (4) a filiação da senadora Leila Barros ao Cidadania. A alteração ainda será comunicada à Secretaria Geral da Mesa do Senado.

— Seja bem vinda ao Cidadania. A bancada do Cidadania é a que tem a maior quantidade de mulheres. Com a vinda da Leila, nós somos 66% de mulheres na bancada do Cidadania, ao lado do nosso líder, senador Alessandro Vieira – afirmou.

A filiação de Leila Barros ao Cidadania também foi saudada em Plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desejou boa sorte à senadora do Distrito Federal.

A desfiliação de Leila Barros do PSB foi anunciada nesta quarta (4). Em nota distribuída à imprensa, a senadora pelo Distrito Federal reconheceu a história e a postura da sigla pela qual se elegeu, em 2018, mas comunica que seguirá sua vida política no Cidadania.

“A nova legenda permitirá à senadora Leila desempenhar uma atividade mais eficaz e organizada no Senado Federal ao lado dos senadores Eliziane Gama e Alessandro Vieira. A parlamentar manterá sua coerência, independência e postura de intransigente defesa dos interesses dos brasilienses e do povo brasileiro por justiça social, direitos humanos e de luta pela democracia, pelas liberdades, pela soberania nacional, pela urgente superação da pandemia e de suas consequências. Leila agradece a acolhida dada pelo PSB, tanto a nível nacional, quanto distrital, e ressalta que mal-entendidos e possíveis mágoas diante da sua decisão não a impedirão de continuar ao lado dos colegas da legenda nas lutas comuns. Os interesses e as aspirações do povo brasileiro e dos brasilienses devem sempre vir em primeiro lugar”, conclui a nota.