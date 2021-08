Comissão Senado Futuro debaterá desenvolvimento da bioeconomia nacional

A Comissão Senado do Futuro (CSF) promove na próxima sexta-feira (6), a partir das 14h30, audiência pública para debater o desenvolvimento estratégico da bioeconomia no Brasil. Trata-se da exploração econômica sustentável da biodiversidade. A audiência será interativa e foi proposta pelo presidente da comissão, senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

Para Izalci, a bioeconomia representa "uma fronteira" para o desenvolvimento social do país. Ele lembra que o Brasil é dotado de recursos naturais abundantes, ampla disponibilidade de água e grande variedade de ecossistemas. Ele pretende que a audiência ajude a embasar políticas públicas para fazer avançar esse tema.

"A bioeconomia compreende atividades tão diversas quanto a produção de alimentos, a exploração de produtos derivados de plantas nativas, produção de fibras e madeiras, polinização de plantas, uso de recursos genéticos e de microorganismos, entre muitos outros", afirma ele no requerimento em que sugeriu a audiência.

Estão confirmadas as presenças de Marcelo Khaled Poppe, coordenador do projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (uma Organização Social supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia); José Seixas Lourenço, diretor-presidente da BioTec-Amazônia (uma Organização Social vinculada ao governo do Pará); e Ismael Nobre, diretor executivo e um dos idealizadores do Projeto Amazônia 4.0 (iniciativa que estuda o potencial de exploração sustentável da Amazônia).