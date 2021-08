Pacheco congratula Randolfe por título concedido pela França

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunicou nesta quarta-feira (4), em Plenário, que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) recebeu o título de “Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra” concedido pela França. A homenagem partiu do presidente da França, Emmanuel Macron.

— Trata-se da mais alta honraria daquele país, que foi concedida ao senador Randolfe Rodrigues em reconhecimento ao seu empenho em prol da cooperação transfronteiriça entre Amapá e Guiana Francesa, por sua atuação no combate à covid-19 no Brasil e por sua defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris — disse Pacheco, ao dar os parabéns a Randolfe.

Há duas semanas, ao anunciar pelas redes sociais a homenagem recebida, Randolfe mencionou a condecoração “ao seu mandato” com a medalha Légion d’Honneur, criada pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1802. Para ele, a honraria, na verdade, pertence ao povo.

“Agradecemos o reconhecimento aos nossos esforços e trabalho, sempre pautados pela defesa dos interesses populares, a ética na política e o desenvolvimento sustentável com distribuição de riqueza para todos. Como nosso trabalho e empenho, essa honraria é do povo!”, agradeceu o senador.