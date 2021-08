Marcos do Val anuncia segundo diagnóstico positivo de covid-19

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou nesta quarta-feira (4) que contraiu covid-19 pela segunda vez. O seu primeiro diagnóstico havia ocorrido em maio de 2020. O senador, que é membro suplente da CPI da Pandemia, reforçou o alerta para que todos os cidadãos continuem mantendo os cuidados sanitários contra o vírus.

Marcos do Val também comunicou que já foi vacinado com as duas doses da vacina Pfizer. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a infecção após a imunização completa é possível, mas a vacina protege contra o desenvolvimento de sintomas graves. Além disso, a SBIm informa que a aplicação de vacinas em grandes números reduz a circulação do vírus na comunidade.

Leia a íntegra da nota oficial do senador:

Informamos que o senador Marcos do Val testou positivo, novamente, para covid-19.

Mesmo após tomar as duas doses da vacina Pfizer (com intervalo de três meses, seguindo orientação do Ministério da Saúde), além de sempre ter feito uso contínuo de máscaras e de álcool em gel e adotado medidas de isolamento, seguindo à risca o que determina a ciência, o parlamentar testou positivo nesta quarta-feira (04).

Como senador da República e membro da CPI, Marcos do Val alerta a todos que continuem tomando as precauções e mantendo todos os protocolos devidos.