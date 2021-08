Confúcio elogia consórcio intermunicipal de saneamento em Rondônia

Em pronunciamento nesta quarta-feira (4), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que o trabalho executado pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia (Cisan) é uma demonstração de que o serviço público bem administrado pode dar certo. O Cisan é responsável pelo recebimento de resíduos sólidos e tratamento desse material em uma região com 300 mil habitantes.

Confúcio Moura disse que a ideia de criação do consórcio nasceu a partir da construção do primeiro aterro sanitário em Rondônia, no município de Ariquemes. Segundo ele, após a obra, verificou-se que as instalações poderiam atender a outros municípios.

De acordo com o senador, além de receber os resíduos dos municípios consorciados, o Cisan também inspeciona as agroindústrias, funcionando como entidade certificadora. O objetivo agora, destacou ele, é expandir os serviços, com a adoção da coleta seletiva, em parceria com cooperativas e catadores avulsos. — produtos recicláveis, como latas, ferro, cobre, garrafas pet e papelão geram renda e trabalho para essas pessoas, lembrou.

— O consórcio está de parabéns. Todos os prefeitos, com suas leis municipais autorizativas, estão pagando as suas contribuições. Em vez de pagar para empresas, como ocorre em outras regiões do estado, em que os aterros sanitários são privados, o de Ariquemes e do consórcio Cisan é público — ressaltou.

Confúcio Moura acrescentou que o consórcio também pretende adquirir equipamentos, como tratores de esteira e retroescavadeiras, para dinamizar os serviços e reduzir os custos operacionais de locação de máquinas.