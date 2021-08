Personagem de Star Wars, R2-D2 ganha versão em Tamagotchi

Um dos personagens mais queridos da saga Star Wars, o droide R2-D2 virou oficialmente um bichinho virtual da Tamagotchi.

Apesar de ser uma nova versão, o design do Tamagotchi do R2-D2 não muda muito daquele dos anos 90. O formato segue sendo oval com três botões físicos na parte de baixo. A principal diferença está nos detalhes estampados na parte da frente e nas cores que pode ser branco ou zul escuro.

O objetivo do brinquedo ainda é o mesmo: manter o bichinho virtual vivo e saudável. Para isso, é necessáro alimentar, limpar e brincar com o R2-D2 sempre que o aparelho apitar. O brinquedo conta também com 9 mini-jogos para garantir que o robozinho fique sempre feliz.

O lançamento está marcado para acontecer no dia 11 de novembro deste ano, mas não foi informado se o Brasil está entre os países que deve recebeu o produto e nem qual será o valor.

