Projeção de imagens homenageia bicentenário de independência do Peru

Fotos e cores do Peru serão projetadas no prédio principal do Senado, das 18h às 22h desta quarta-feira (28), em homenagem ao bicentenário da independência do país. Serão imagens da bandeira peruana, da logomarca do bicentenário e de locais turísticos e culturais, além de vídeos sobre o tema. O pedido de projeção foi feito pelo embaixador peruano no Brasil, Javier Yépez Verdeguer.

Devido à pandemia de covid-19, de acordo com o embaixador, não serão realizados eventos presenciais em Brasília para celebrar a data. A projeção das imagens no Congresso, disse, será a principal atividade comemorativa do bicentenário do Peru no Brasil.

— [A iluminação] também tem o propósito de fortalecer os históricos vínculos bilaterais entre o Peru e o Brasil, na quarta-feira, 28 de julho, dia do bicentenário — disse Javier Yépez Verdeguer em ofício enviado ao Senado.

No Peru, a data vem sendo celebrada em todo o país com exposições e várias outras atividades, que podem ser vistas neste site, organizadas pelas equipes do Projeto Especial Bicentenário da Presidência do Conselho de Ministros. O objetivo, segundo os organizadores, é entender o bicentenário como uma grande oportunidade para que a população peruana reflita sobre que país quer ser.