Estado atende pedido do Cosems e volta para 12 semanas intervalo entre doses de vacinas da Covid-19

A Secretaria da Saúde (SES) acatou pedido do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) para retorno do intervalo de 12 semanas. A proposta da SES era manter a aplicação das segundas doses da Astrazeneca e Pfizer no período entre 10 e 12 semanas para ampliar a cobertura vacinal da população e reforçar a proteção contra novas variantes.

O Cosems, no entanto, diante de recomendação do Ministério da Saúde pela manutenção das 12 semanas, em função de que a alteração poderia provocar falta de D2 (segunda aplicação) para os esquemas já iniciados (tendo em vista que o envio de vacinas aos Estados considera o intervalo de 12 semanas), solicitou que a antecipação do intervalo ficasse restrita ao lote de Astrazeneca que o Estado tinha em estoque, já distribuído aos municípios.