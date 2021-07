Remessa com 17.700 frascos de medicamento do kit de intubação é enviada para 24 hospitais nesta quarta (21)

Logística para encaminhamento aos hospitais foi feita a partir do 3° Batalhão de Suprimentos do Exército, em Nova Santa Rita - Foto: Cabo Osio / Exército Brasileiro / Divulgação

Lotes com 17.700 frascos do medicamento Dexmedetomidina 100 mcg/m, que faz parte do kit intubação, foram distribuídos pela Secretaria da Saúde (SES) e Exército Brasileiro para hospitais de 24 municípios do Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (21/7).

A entrega foi realizada pelo 3º Grupamento Logístico, com saída do 3º Batalhão de Suprimentos, em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre, por seis rotas terrestres pelo interior do RS. A Dexmedetomidina é utilizada para intubação de pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em casos graves de Covid-19.

A compra desses medicamentos, antes da pandemia de coronavírus, era de responsabilidade das instituições hospitalares, mas o acirramento da crise com aumento da ocupação de leitos de UTI, desde 2020, ocasionou a escassez destes fármacos. Diante da dificuldade de aquisição no país e ao aumento da demanda, o governo do Estado e o Ministério da Saúde passaram a se articular para comprá-los excepcionalmente e distribuí-los, com apoio do Exército, às instituições com estoques críticos e que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Já foram entregues aos hospitais gaúchos cerca de 600 mil unidades de medicamentos, adquiridos pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado, desde o início da pandemia.

