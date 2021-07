Secretaria da Saúde publica critérios para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra o coronavírus

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) publicou nesta quarta-feira (21/7) um informe técnico de referência aos municípios sobre a vacinação de adolescentes dos 12 aos 17 anos portadores de comorbidades. Esse público teve a autorização por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso do imunizante da Pfizer. A Secretaria da Saúde (SES) está distribuindo nesta semana um lote de 36.108 doses desse laboratório para começar a imunização dos adolescentes.

“Temos muitos adolescentes que precisam ser protegidos. Quem tem comorbidade tem o direito de receber a vacina”, falou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. A diretora Cevs, Cynthia Molina Bastos, explicou que “das pessoas dessas idades que morreram por complicações da Covid-19, 100% tinha alguma comorbidade, como obesidade, diabetes tipo 1, câncer ou doenças autoimunes, por exemplo”, destacou Cynthia.

Foram elencadas como recomendações clínicas para a vacinação desse público as comorbidades:

• Obesidade

• Asma

• Doenças congênitas (raras, genéticas e/ou autoimunes)

• Doenças hematológicas

• Doenças cardiovasculares

• Doenças neurológicas

• Doenças endocrinológicas

O documento completo com as orientações, lista de todas comorbidades por tipo, critérios e documentos comprobatórios exigidos podem ser conferido no link abaixo.

• Informe Técnico nº 10/2021 - Inclusão de todos os adolescentes de 12 a 17 anos portadores de comorbidades no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 do RS.