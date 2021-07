Secretaria da Saúde distribui 340 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesta quarta, dia 21

A Secretaria da Saúde fará a distribuição, nesta quarta-feira (21/7), de 340.738 doses de vacina contra a Covid-19 às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS). Desse total, 264.030 são Astrazeneca (185.920 para dose 1 e 78.110 para dose 2), 36.108 são Pfizer (todas para dose 1), e 40.600 são Coronavac (todas para dose 1). Os imunizantes chegaram ao Estado entre segunda (19/7) e esta terça-feira (20/7).

As doses de Coronavac e Astrazeneca destinadas à primeira aplicação serão utilizadas para ampliar a faixa etária da campanha de vacinação nos municípios, não contemplando, nesta distribuição, as 29 cidades de fronteira com o Uruguai e a Argentina que receberam doses antecipadas na quinta-feira (15/7). As vacinas do laboratório Pfizer serão distribuídas de forma proporcional aos 497 municípios, para iniciar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.

Todas as cargas serão entregues por via terrestre. A partir das 11h, 8ª CRS (Cachoeira do Sul), 13ª (Santa Cruz do Sul), 16ª (Lajeado), 18ª (Osório) e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre poderão retirar suas doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na capital.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) enviará para os seguintes destinos:

- Caxias do Sul – com carga da 5ª CRS (Caxias do Sul);

- Pelotas – com cargas das 3ª CRS (Pelotas) e 7ª (Bagé);

- Santa Maria – com cargas das 4ª (Santa Maria) e 10ª (Alegrete);

- Palmeira das Missões – com cargas das 15ª (Palmeira das Missões) e 2ª (Frederico Westphalen);

- Passo Fundo – com cargas das 6ª (Passo Fundo) e 11ª (Erechim);

- Santo Ângelo – com cargas das 12ª (Santo Ângelo), 9ª (Cruz Alta), 14ª (Santa Rosa) e 17ª (Ijuí).

