Municípios da região vacinam moradores com mais de 18 anos

Dois municípios da nossa região vacinaram contra a covid-19 moradores com mais de 18 anos. Derrubadas e Redentora foram os primeiros da região a chegar nessa faixa etária. As aplicações ocorreram no último sábado em ambas as cidades. No estado poucos municípios chegaram na faixa etária limite da vacinação, ou seja, com 18 anos.

Com um trabalho de vacinação amplo no último sábado, a secretaria municipal de saúde de Redentora conseguiu aplicar 220 vacinas ao longo do dia, sendo 214 primeiras doses e 6 segundas doses.

Já o município de Derrubadas teve o reforço de doses por ser considerado um município de fronteira e recebeu no último sábado 585 doses extras para imunizar a sua população, que possibilitou a ampliação das faias etárias.

Além de Derrubadas, Crissiumal e Esperança do Sul também receberam doses extras da vacina, para agilizarem a imunização das suas populações. Ambos os municípios deverão atingir a faixa etária de 18 anos nesta semana.

