São Paulo bate recorde de aplicação de doses de vacina em um único dia

O estado de São Paulo bateu nesta sexta-feira (16) o recorde de vacinas contra a covid-19 aplicadas em um único dia. Segundo o Vacinômetro, da Secretaria Estadual da Saúde, foram aplicadas ontem 500.011 doses de vacina nos 645 municípios do estado.



Desse total, 294.810 foram de primeira dose e 176.004, de segunda dose das vacinas do Instituto Butantan/Sinovac/CoronaVac, Fiocruz/Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. Além disso, houve 29.197 imunizações com dose única do imunizante da Janssen. Este é o segundo dia consecutivo de recorde na aplicação de vacinas contra a covid-19 no estado.



Até o momento, mais de 31,1 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas em São Paulo, sendo 7,2 milhões para a segunda dose e 991 mil de dose única. Com isso, já estão imunizados, com o esquema vacinal completo 17,72% da população geral.



O governo paulista espera vacinar toda a população adulta acima de 18 anos, pelo menos com a primeira dose, até o dia 20 de agosto.



A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro,