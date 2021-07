A cidade do Rio registra sete casos da variante Delta de covid-19. A informação sobre a nova cepa do vírus - mais contagiosa que as anteriores - foi divulgada na noite desta sexta-feira (16) pela prefeitura. Os novos casos se somam a outros identificados anteriormente .

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro identificou mais quatro casos na cidade de síndrome gripal por covid-19 relacionado à variante Delta (B.1 617.2), após sequenciamento genômico. Além dos três casos divulgados anteriormente, foram notificados mais um homem de 25 anos, morador de Manguinhos, e outras três mulheres de 29, 65 e 47 anos, residentes de Campo Grande, Bangu e Santíssimo. Todos já estão curados”, informou a prefeitura.

Segundo a nota, os três casos anteriormente identificados são de homens de 27 e 30 anos, residentes dos bairros de Olaria e Paquetá, e uma mulher de 72 anos, de Campo Grande. Ao todo, 23 contactantes dos sete casos estão sendo monitorados pela Vigilância em Saúde da secretaria, que também segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o monitoramento da entrada de diferentes cepas.

A variante Delta preocupa as autoridades sanitárias porque é considerada muito mais transmissível que as anteriores. Além disso, o percentual de pessoas vacinadas com a segunda dose da vacina ainda é baixo no Brasil, sendo pouco superior a 15%. Nos países onde a variante Delta já chegou, como Estados Unidos e Inglaterra, ela se tornou predominante, fazendo disparar o número de novos casos.