Municípios da fronteira receberão 123 mil doses extras de vacina contra Covid-19

Vindo do Rio de Janeiro, avião com 310.500 doses de Astrazeneca pousou no aeroporto de Porto Alegre pouco depois das 17h30 - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

Para reforçar a proteção contra novas variantes do coronavírus, parte da remessa de 310.500 doses de Astrazeneca que chegou pouco depois das 17h30 desta quinta-feira (15/7) ao aeroporto de Porto Alegre terá como destino a fronteira.

Ao todo, 29 municípios na fronteira com o Uruguai e a Argentina irão receber 123.040 vacinas para ampliar a campanha de imunização nesses locais. Os imunizantes serão destinados para a primeira aplicação (D1). O envio de doses extras a essas regiões é uma estratégia do Ministério da Saúde para evitar o ingresso no país de novas variantes da Covid-19.

As demais vacinas Astrazeneca que vieram no voo vindo do Rio de Janeiro serão destinadas a outros municípios, para que possam avançar na imunização por idade da população. A decisão foi tomada nesta quinta (15), em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representação dos municípios, por meio do Conselho das Secretarias Municipais da Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS).

Além das 310.500 vacinas recebidas nesta quinta (15), a Secretaria da Saúde (SES) também entregará 378.530 doses de Astrazeneca que estavam reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) para a segunda dose (D2). Os lotes serão distribuídos na sexta-feira (16/7).

Municípios da fronteira que irão receber as vacinas:

- Derrubadas

- Esperança do Sul

- Tiradentes do Sul

- Chuí

- Herval

- Jaguarão

- Pedras Altas

- Santa Vitória do Palmar

- Aceguá

- Bagé

- Dom Pedrito

- Barra do Quaraí

- Itaqui

- Quaraí

- Santana do Livramento

- Uruguaiana

- Garruchos

- Pirapó

- Porto Xavier

- Roque Gonzales

- São Borja

- São Nicolau

- Alecrim

- Doutor Maurício Cardoso

- Novo Machado

- Porto Lucena

- Porto Mauá

- Porto Vera Cruz

- Crissiumal