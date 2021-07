Dois casos da variante Delta são identificados na cidade do Rio

Dois casos da variante Delta do coronavírus, considerada mais contagiosa, foram identificados no município do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14), em nota, pela prefeitura.

“A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) informa que identificou dois casos de síndrome gripal por covid-19 relacionados à variante Delta (B.1 617.2), após sequenciamento genômico, na cidade do Rio. Tratam-se de dois homens, de 27 e 30 anos, residentes dos bairros de Vila Isabel e Paquetá. A investigação epidemiológica está em curso pelas equipes da Vigilância em Saúde da SMS”, informou.

Segundo o comunicado, a SMS segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o monitoramento da entrada de diferentes cepas.

“Independentemente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão”, concluiu a nota.

Dois casos da variante Delta já haviam sido detectados, no início do mês, no estado do Rio de Janeiro, em municípios da Baixada Fluminense. Segundo autoridades sanitárias, os pacientes são um homem de 30 anos e uma mulher de 22 anos, moradores de Seropédica e São João de Meriti.