Cerca de 600 mil doses de vacinas contra a gripe chegam ao RS para intensificar imunização de idosos, gestantes e crianças

Uma remessa de cerca de 600 mil doses de vacinas contra gripe/influenza chegou, nesta quarta-feira (14/7), no Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre. O novo lote será usado para intensificar, preferencialmente, a imunização de idosos, gestantes e crianças, grupos considerados mais vulneráveis para o agravamento da doença, com risco de complicações, internações e óbitos.

A diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Cynthia Molina Bastos, diz que é muito importante a vacinação contra a influenza durante a pandemia de coronavírus. “É necessário garantir menos vírus circulando entre as pessoas e isto é possível com a imunização, tanto contra a Covid-19 como contra a gripe”, afirma.

Remessas já foram separadas para as coordenadorias regionais de saúde - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

“É preciso que os grupos prioritários continuem recebendo as doses que chegaram para dar continuidade à vacinação contra a gripe, porque a cobertura vacinal ainda não alcançou a meta de 90% prevista pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI)”, informa a Chefe da Divisão de Epidemiologia do Cevs, Tani Ranieri.

As doses começam a ser entregues para as 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) nesta quinta-feira (15/7). Esse lote faz parte de um total de 1.180.000 que ainda faltava o Ministério da Saúde enviar para o Estado poder cumprir as etapas da campanha de vacinação contra a influenza. Depois do carregamento de hoje deverá chegar, na próxima semana, o último lote desta campanha, com 580 mil doses de vacinas.

VACINAÇÃO NOS PÚBLICOS PREFERENCIAIS

Idosos(pessoas com mais de 60 anos)

População estimada: 2.143.707

Doses aplicadas: 1.460.398

Cobertura vacinal: 68,1 %

Gestantes e puérperas

População estimada: 117.541 mulheres

Doses aplicadas: 60.065 em gestantes e 10.480 em puérperas

Cobertura vacinal: 59,5% em gestantes e 63,2% em puérperas

Crianças

População estimada: 765.827

Doses aplicadas: 537.332

Cobertura vacinal: 63,5%

• Clique aqui e acompanhe mais informações sobre os números da vacinação contra a gripe.

A campanha de vacinação contra a gripe de 2021 começou em 12 de abril, com a previsão de imunizar 5.013.082 pessoas no RS, incluindo os seguintes grupos:

Crianças acima dos 6 meses e menores de 6 anos: 765.827

Gestantes e puérperas: 117.541

Trabalhadores da saúde: 361.210

Povos indígenas: 30.347

Pessoas acima de 60 anos: 2.143.707

Professores: 141.254

Pessoas com comorbidades: 777.224

Pessoas com deficiência permanente: 399.436

Caminhoneiros: 111.289

Trabalhadores de transporte coletivo: 42.831

Trabalhadores portuários: 4.051

Forças de segurança e salvamento: 31.489

Forças Armadas: 38.899

Funcionários do sistema prisional: 4.881

População privada de liberdade: 40.099

Vacinação Covid e gripe

É preciso manter um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas da gripe e da Covid-19, independentemente da ordem de qual foi a primeira.

A orientação visa dar maior segurança para que, qualquer evento adverso pós-vacinação que possa surgir de uma não seja confundido com o outro imunizante.