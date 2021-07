'Homem de Ferro' britânico apresenta 1º traje a jato elétrico

O inventor de um traje a jato, que permite ao usuário voar como o 'Homem de Ferro', apresentou sua versão mais recente, movida a eletricidade. "A vestimenta elétrica é, suponho, uma manifestação física do nosso desejo de constantemente superar os limites do possível. Está na fronteira do que é possível por conta da densidade de energia e das baterias. E ainda assim conseguimos fazer funcionar hoje. Honestamente, 24 horas atrás, não estávamos conseguindo o que queríamos. Mas colocamos dinheiro onde era necessário e o exibimos ao vivo. É o começo. À medida que a tecnologia das baterias melhorar, o traje melhorará e poderemos ver onde chegaremos", destaca Richard Browning, Fundador da Gravity Industries. As baterias atuais podem deixar um humano suspenso poucos segundos, enquanto o modelo a combustível permite voos de 4 minutos. A Gravity Industries exibiu seus trajes a jato para os Royal Marines, para testar como o produto poderia ajudar em operações militares.