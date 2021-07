Secretaria da Saúde envia 33 mil medicamentos do kit intubação para UTIs de 46 hospitais

A Secretaria da Saúde (SES) enviou, na manhã desta quarta-feira (14/7), remessa de 33.475 unidades de medicamentos do kit intubação para 46 hospitais de 44 municípios.

O lote é formado por Etomidato, Lidocaína, Dexmedetomidina, Diazepan e Epinefrina. São bloqueadores neuromusculares, relaxantes musculares e sedativos, utilizados para intubação de pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em casos graves de Covid-19.

O transporte foi realizado com o apoio do Exército Brasileiro, por meio do 3º Grupamento Logístico, com saída do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre.

Desde o ano passado, pelo aumento da demanda devido à pandemia, ocorreram dificuldades de aquisição desses medicamentos (que eram de responsabilidade dos hospitais) no país e no Estado. Em razão disso, o governo do Estado e o Ministério da Saúde passaram a se articular para comprá-los excepcionalmente e distribuí-los às instituições com estoques críticos e que prestam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Já foram entregues aos hospitais gaúchos cerca de 660 mil unidades de medicamentos, comprados pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado, desde o início da pandemia.

• Clique aqui e veja os hospitais que estão recebendo o kit intubação.