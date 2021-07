Coordenadorias regionais recebem cerca de 400 mil doses de vacinas da Covid-19 destinadas para a segunda aplicação

A Secretaria da Saúde distribuiu, na manhã desta quarta-feira (14/7), 406.250 doses da vacina contra a Covid-19 das fabricantes Astrazeneca (308.590 unidades) e Coronavac (97.660), todas exclusivamente para segunda aplicação (D2). O público-alvo, no caso da Astrazeneca, é quem recebeu a primeira dose entre 10 e 12 semanas ou, para Coronavac, quatro semanas. Do total, são 308.590 Astrazeneca e 97.660 Coronavac para todo o Estado.

- - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

As Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) retiraram as doses referentes aos seus municípios de abrangência por via terrestre. Duas regionais, a 4ª CRS (com sede em Santa Maria) e a 14ª (sede em Santa Rosa) optaram por retirar suas cargas na quinta-feira (15/7), juntamente com a distribuição de nova remessa da vacina contra a gripe.

As doses da Astrazeneca estão sendo distribuídas com o objetivo de antecipar em até duas semanas o intervalo entre as aplicações. A decisão, que também inclui o intervalo entre doses da vacina da Pfizer, foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representação do Estado e de municípios, na segunda-feira (12/7).

O objetivo é garantir melhor resposta imune para a variante delta, uma vez que foram detectados dois casos suspeitos no Estado. As amostras foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e os resultados devem sair até a sexta-feira (16/7). Apenas uma dose da vacina é pouco efetiva para essa variante.

Antecipação da segunda dose ocorre para garantir melhor resposta imune à variante delta, que tem dois casos suspeitos no RS - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

A organização da aplicação das segundas doses, assim como das primeiras, é de responsabilidade dos municípios, que podem escolher a melhor estratégia para atingir o público-alvo em cada situação.

De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o adiantamento do intervalo entre doses não prejudicará o calendário vacinal estabelecido pelo governo do Estado. A previsão de vacinar 100% da população maior de 18 anos com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 é 20 de setembro.

• Clique aqui e faça download da planilha com a distribuição de Astrazeneca por município.



• Clique aqui e faça download da planilha com a distribuição de Coronavac por município.