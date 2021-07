Covid-19: 46 postos da capital paulista estão sem vacina disponível

A capital paulista registrava, por volta das 14h30 de hoje (13), 46 postos sem vacina contra a covid-19. O dado consta no site De Olho na Fila da prefeitura de São Paulo. (https://deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br/) A plataforma mostra as condições das filas em cada uma das mais de 500 unidades para imunização na cidade.

Entre os 20 endereços de megapostos, três estão sem vacina. Entre os 30 postos volantes, os que estão em funcionamento têm imunizantes. Nas unidades Básicas de Saúde (UBSs) do centro da capital, todas têm doses disponíveis, o mesmo ocorre nos endereços da zona oeste e norte paulistana.

Na zona leste, cinco postos estão sem vacina. A situação é mais grave na zona sul, que tem 38 postos com falta de doses.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, por meio de nota, que há remanejamento e abastecimento de doses diariamente entre as unidades que fazem a vacinação. Segundo o órgão, isso é feito de modo a “garantir a vacinação nos territórios e resolver eventuais desabastecimentos pontuais causados pela alta demanda em alguma região”.

Cronograma

Estão sendo vacinadas até amanhã (14) pessoas com 37 anos. A previsão é que na quinta-feira (15) sejam aplicadas as doses em quem tem 36 anos e, na sexta-feira (16), para as pessoas com 35 anos.

No sábado (17), os postos funcionarão para a repescagem das pessoas com idade entre 35 e 37 anos e para a segunda dose de todos grupos.

A prefeitura informou que recebeu, na manhã de hoje (13), mais 330 mil doses para a segunda aplicação e 224 mil para a primeira dose.