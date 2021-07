Covid-19: Brasil tem 19,1 milhões de casos e 534,2 mil mortes

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 19.106.971. Em 24 horas, foram registrados 17.031 novos diagnósticos da covid-19.

Há 906.084 casos em acompanhamento. É a primeira vez em semanas que o índice fica abaixo de 1 milhão. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

O número de mortos por covid-19 alcançou 534.233. Entre ontem e hoje, as autoridades de saúde confirmaram 745 novos óbitos.

Mais 3.497 mortes estão em investigação. O termo designa mortes com suspeitas de que podem ter sido causadas por covid-19, mas com origem ainda sendo analisada por equipes de saúde.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 somou 17.666.654.

Os novos dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira (12), que consolida informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais. Às terças-feiras, os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim de semana.

Estados

O balanço diário do Ministério da Saúde também traz os dados por estado. No alto do ranking de mais mortes por covid-19 estão São Paulo (132.205), Rio de Janeiro (56.848), Minas Gerais (48.124), Paraná (32.715) e Rio Grande do Sul (32.247).

Depois de meses com os primeiros lugares sem alteração, pela primeira vez o Paraná assumiu a 4ª posição, deixando o Rio Grande do Sul na 5ª colocação.

Na ponta de baixo estão Acre (1.767), Roraima (1.785), Amapá (1.870), Tocantins (3.344) e Alagoas (5.546).

Entre o número de casos, São Paulo também lidera, com 3.869.300, seguido de Minas Gerais (1.866.541) e do Paraná (1.327.770). As unidades da Federação com menos casos são Acre (86.481), Roraima (115.419) e Amapá (119.078).

Vacinação

Conforme o Ministério da Saúde, até o momento começaram a ser distribuídas 147,3 milhões de doses aos estados, tendo sido entregues 143,2 milhões e 4,12 milhões que foram enviadas e estão em processo de distribuição.

Considerando as informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e dos levantamentos de cada secretaria estadual de Saúde, foram aplicadas 114,8 milhões de doses, sendo 84,1 milhões da 1ª dose e 30,7 milhões da 2ª dose e dose única.

Quando consideradas somente as doses registradas no sistema do PNI, foram aplicadas 107,9 milhões, sendo 78,9 milhões da 1ª dose e 29 milhões da 2ª dose e dose única.

O número de pessoas que foram vacinas com a 1ª dose e aguardam registro no PNI é de 5,16 milhões e o número de pessoas que tomaram a 2ª dose ou dose única, é 1,65 milhão.