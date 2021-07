Comissão de Orçamento analisa relatório preliminar da LDO; acompanhe

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) está reunida no plenário 2 da Câmara para dar continuidade à análise do relatório preliminar do deputado Juscelino Filho (DEM-MA) ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - PLN 3/21).

Como as emendas ao texto da LDO só podem ser entregues após a votação do relatório preliminar, o prazo para a apresentação dessas sugestões de mudança foi prorrogado até quarta-feira (14), ao meio-dia.

A reunião é conduzida pela presidente da comissão, senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

Fonte: Agência Câmara de Notícias