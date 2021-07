CTFC debate desmatamento na Amazônia

Audiência pública requerida pelo senador Reguffe ouvirá alguns dos maiores especialistas do país em defesa do meio ambiente - Arquivo EBC

A prevenção e o controle dos desmatamentos e queimadas na Amazônia serão tema se debate na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC). O debate, marcado para as 14h30, terá representantes de órgãos do governo, Ministério Público, Polícia Federal e organizações não governamentais.

O requerimento para a audiência é do senador Reguffe (Podemos-DF). Ao apresentar o pedido, ele citou dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), que registraram em 2021 o maior desmatamento para o mês de março dos últimos 10 anos. De acordo com boletim divulgado pelo instituto, a destruição na Amazônia Legal totalizou 810 quilômetros em março de 2021, um aumento de 216% em relação a março de 2020.

Já confirmaram presença na audiência o coordenador do Projeto MapBiomas, Tasso Azevedo; o coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e Demais Biomas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Cláudio de Almeida; o subprocurador-geral da República Luiz Augusto Lima; a procuradora regional da República Sandra Akemi Kishi; e o Coordenador-Geral de Polícia Fazendária da Polícia Federal, delegado Cléo Mazzotti.

Também devem comparecer representantes da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), do Ministério do Meio Ambiente; da Diretoria de Fiscalização do Ibama e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).