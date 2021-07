Política Nacional de Irrigação é tema de debate da CDR

Ciclo de Debates da Comissão de Desenvolvimento Regional tem como tema “Política Nacional de Irrigação: fixação do homem no campo e desenvolvimento regional” na segunda-feira (12) - Ministério da Integração Nacional

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) realiza na segunda-feira (12), às 18h, a quarta mesa do Ciclo de Debates sobre Desenvolvimento Regional. Nesta rodada, senadores e convidados debaterão o tema “Política Nacional de Irrigação: fixação do homem no campo e desenvolvimento regional”.

Estão confirmadas as presenças do secretário Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Tiago Pontes; do coordenador Geral de Irrigação e Drenagem do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Frederico Cintra Belém; do diretor de Planejamento e Articulação de Políticas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Raimundo Gomes de Matos; da assessora Técnica da Comissão de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Jordana Gabriel Sara Girardello; e do prefeito do município de Pão de Açúcar (AL), Jorge Dantas.

O Ciclo de Debates Sobre Desenvolvimento Regional é de iniciativa do senador Fernando Collor (Pros-AL), presidente da CDR. Os temas foram sugeridos pela secretaria da comissão e aprovados pelo colegiado. As reuniões começaram em 28 de junho, quando os senadores escutaram o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A proposta é promover às segundas-feiras, às 18h, a cada 15 dias, debates com renomados especialistas nos temas elencados.