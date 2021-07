Aprovada indicação de Fernanda Guardado para o Banco Central

Por 39 votos favoráveis, três votos contrários e duas abstenções, o Senado aprovou nesta quinta-feira (8) a indicação de Fernanda Magalhães Rumenos Guardado para o cargo de diretora do Banco Central (BC). A aprovação da indicação (MSF 9/2021), que teve parecer do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), será comunicada à Presidência da República.

Doutora em economia pela PUC-RJ, Fernanda Guardado trabalhou como economista sênior e sócia, entre 2004 e 2009, na Gap Asset Management. Foi também economista-chefe na Vinci Partners e sócia na Galanto Consulting. Depois disso, exerceu a função de economista sênior no Banco Brasil Plural até 2014. Desde 2019, trabalha como economista-chefe do Banco Bocom BBM.

Na área acadêmica, ministrou aulas de economia monetária para a graduação e de teoria macroeconômica para o mestrado em economia, ambos na PUC-RJ. Foi coordenadora do Grupo de Estudos em Macroeconomia no Instituto de Estudos de Política Econômica (Iepe) entre 2016 e 2021 e é membro sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Durante a votação em Plenário, Vanderlan Cardoso destacou a qualificação profissional de Fernanda Guardado, que passou por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na segunda (5).