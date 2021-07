Aprovada indicação de Romison Rodrigues Mota para diretor da Anvisa

Por 35 votos a favor, 4 contrários e 2 abstenções, o Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (8) a indicação de Romison Rodrigues Mota para a direção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocupando vaga aberta com o término do mandato de Alessandra Bastos Soares. A aprovação será comunicada à presidência da República.

O indicado é economista e ingressou como analista administrativo da Anvisa. Dentre as funções de chefia exercidas, destaca-se a de gerente de orçamento e finanças (2011 a 2015); gerente geral de gestão administrativa e financeira (2015 a 2020). Na sequência, foi diretor substituto da Terceira Diretoria da Anvisa e, no momento, atua como diretor substituto da Quarta Diretoria da agência.

A indicação (MSF 6/2021) tinha sido previamente aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, em 7 de julho, após sabatina. Na ocasião, Romison Rodrigues Mota destacou sua contribuição na agência para o enfrentamento da covid-19, e salientou a necessidade de um olhar especial da Anvisa para o momento pós-pandemia.

Como diretor de agência reguladora, Mota assumirá mandato de cinco anos, sendo vedada a recondução.