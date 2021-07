Senado aprova indicado para representar o Brasil em Genebra

Tovar da Silva Nunes foi sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) na terça-feira (6), como parte do esforço concentrado do Senado para a votação de indicações de autoridades - Pedro França/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quinta-feira (8) a indicação do diplomata Tovar da Silva Nunes como delegado permanente do Brasil em Genebra. A cidade suíça hospeda a segunda maior sede mundial da Organização das Nações Unidas (ONU), onde abriga alguns de seus órgãos mais importantes. A indicação (MSF 17/2021) foi aprovada por 42 votos a 3.

O indicado havia sido sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) na última terça-feira (6), como parte do esforço concentrado do Senado para a votação de indicações de autoridades. Durante a sabatina, ele afirmou que seguirá a linha tradicional e consagrada da diplomacia brasileira, de buscar dialogar com todos e trabalhar arduamente em busca de acordos multilaterais.

— Este legado me interessa resgatar e respeitar. Temos que honrar nossa tradição diplomática e ampliar nosso legado multilateral de diálogo universal, moderação, participação soberana e construtiva nestas discussões internacionais. Isto é muito importante, não é coisa pequena. Genebra tem mais de 100 anos de diplomacia, desde a Liga das Nações. Por lá passaram grandes nomes de nossa diplomacia, mas não só da diplomacia: técnicos, médicos, especialistas, passaram por lá e projetaram um Brasil — disse o diplomata.

Ele admitiu que a imagem internacional do Brasil hoje tem sido severamente prejudicada por questões ligadas à pauta ambiental e garantiu que atuará visando reverter esta situação.

Formado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Tovar Nunes ingressou na carreira diplomática em 1983. Em 2015, foi embaixador em Nova Délhi, na Índia, e em 2018, embaixador em Moscou, na Rússia.