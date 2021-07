Ex-coordenadora do PNI defende vacinação de gestantes

O Senado vai discutir nesta sexta-feira (9), às 10h, o impacto para os cofres públicos de projetos de lei que permitem renegociação de dívidas tributárias e fiscais (PL 4.728/2020 e PLP 46/2021). As propostas foram retiradas de pauta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MDB-MG). De iniciativa do senador Paulo Rocha (PT-PA), a sessão contará com a presença de representantes da Receita Federal; da Procuradoria da Fazenda Nacional; do Conselho Federal de Economia; do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e do Sebrae, bem como de empresários.