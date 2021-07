Pacheco anuncia fim do 'mal-entendido' entre Omar Aziz e Forças Armadas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou pelas redes sociais nesta quinta-feira (8) que "está encerrado" o episódio da controvérsia entre o presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD-AM), e a cúpula da Forças Armadas. Pacheco afirmou ter esclarecido o "mal-entendido" em conversa com o ministro da Defesa, general Braga Netto.

Para o presidente do Senado, o caso foi fruto de uma interpretação errada de uma fala de Aziz durante a reunião da CPI na véspera. Ao mencionar a presença de militares entre os investigados por suspeitas de irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, o presidente da CPI provocou uma reação veemente das Forças Armadas. O Ministério da Defesa divulgou nota, assinada por Braga Netto e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, criticando as declarações de Aziz. O presidente da CPI esclareceu no Plenário do Senado, ainda na noite da quarta-feira (7), que sua declaração não havia sido "generalizada".

Leia abaixo a íntegra da nota de Rodrigo Pacheco, publicada nas redes sociais:

Nesta manhã, tive uma conversa com o ministro da Defesa, general Braga Netto. Ressaltamos a importância do diálogo e do respeito mútuo entre as instituições, base do Estado democrático de direito, que não permite retrocessos. Deixei claro o nosso reconhecimento aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais, e afirmei, também, que a independência e as prerrogativas de parlamentares são os principais valores do Legislativo. O episódio de ontem, fruto de um mal-entendido sobre a fala do colega senador Omar Aziz, presidente da CPI, já foi suficientemente esclarecido e o assunto está encerrado.