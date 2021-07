Comissão da covid-19 debate preservação ambiental para evitar pandemias

Com foco na prevenção, a Comissão Temporária da Covid-19 debaterá nesta sexta-feira (9), a partir das 10h, a preservação do meio ambiente como forma de evitar novas pandemias. Na reunião, senadores e convidados também discutirão sobre os reflexos diretos e indiretos do coronavírus no ecossistema, assim como um plano de mitigação dos impactos ambientais pós-pandemia.

A sessão remota atende ao requerimento apresentado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e, posteriormente, complementado pelo presidente do colegiado, senador Confúcio Moura (MDB-RO). O parlamentar cita o relatório Fronteiras 2016: questões emergentes de preocupação ambiental, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que apontou o desmatamento como fator de aumento das zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre animais e seres humanos).

“Questiona-se até que ponto a pandemia deve interferir nas prioridades da agenda ambiental, especialmente quanto às políticas públicas e à atuação dos setores que se relacionam com os direitos ambientais”, diz Confúcio.

Para Eliziane, “o desmatamento na Amazônia, além de agravar a questão global sobre mudanças climáticas, provoca desequilíbrio no ecossistema capaz de gerar o processo que os pesquisadores denominam de “transbordamento”, quando um vírus, por exemplo, passa de um determinado hospedeiro para outro”.

Estão confirmadas as presenças do presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, e da gerente de ciências da ONG WWF Brasil, Mariana Ferreira. Também foram convidados a pesquisadora em Saúde Pública da Fiocruz, Nelzair Vianna; o biólogo, virologista e pesquisador do ICB-USP, Luiz Gustavo Bentim Góes, e a diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), Ana Toni.