Aprovada indicação de Flávia Takafashi para diretoria da Antaq

Por 48 votos a favor, um contrário e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (7) o nome de Flávia Morais Lopes Takafashi para integrar a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A aprovação será comunicada à presidência da República.

Flávia Takafashi é presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos desde 2019. Formada em Direito, ela é servidora de carreira da agência desde 2010 também chefia o Departamento de Gestão de Contratos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, no Ministério da Infraestrutura.

Sabatinada pela Comissão de Infraestrutura (CI) em 14 de dezembro de 2020, a indicada afirmou que o setor de transportes aquaviários é “um dos mais estratégicos” para o desenvolvimento do Brasil e mostrou “resiliência” no período da pandemia de covid-19. Na ocasião, Flávia Takafashi defendeu a desestatização das administrações portuárias, cujas concessões devem ser conduzidas com aptidão.

O mandato na diretoria da Antaq é de cinco anos, sem a possibilidade de recondução.