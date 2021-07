Nome de novo embaixador no Gabão é aprovado pelo Plenário

O senador Acir Gurgacz (ao centro) foi relator do parecer que indica José Marcos Nogueira Viana para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Gabão - Jefferson Rudy/Agência Senado

Com 45 votos a favor, 2 votos contra e 1 abstenção, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (7) a mensagem presidencial que indica José Marcos Nogueira Viana para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Gabão. O relator foi o senador Acir Gurgacz (PDT-RO). Será feita a devida comunicação à Presidência da República.

Natural de Belo Horizonte, o embaixador formou-se em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1984 e ingressou na carreira diplomática no ano seguinte. Serviu nas embaixadas em Paramaribo (Suriname), Viena (Áustria), Trípoli (Líbia), La Paz (Bolívia) e em Roseau (Dominica). Desde 2016, é o embaixador em Mascate (Omã).

Viana foi sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) em dezembro de 2020.

Na ocasião, ele disse que o comércio com o Gabão é superavitário para o Brasil, mas que há espaço para crescimento. “O Gabão é a quarta maior renda per capita na África. Isso nos permite manter um comércio com o Gabão superavitário. O Brasil há décadas exporta mais do que importa do Gabão. Exportamos produtos industrializados como aviões da Embraer, motores elétricos, carne bovina e suína. Há muito espaço para crescer”, avaliou.

A República Gabonesa, cujo capital é Libreville, é um país da costa oeste da África, com cerca de 2 milhões de habitantes. O idioma oficial é o francês. A expectativa de vida é de 66,5 anos. A taxa de alfabetização é 82,3%. A taxa de desemprego é de 19,6%.

O volume de comércio entre Brasil e Gabão corresponde, principalmente, às exportações brasileiras, que tradicionalmente se concentram em carne e miudezas comestíveis (aproximadamente 70% da pauta).

As relações comerciais atingiram seu ponto mais alto em 2014, quando o volume de intercâmbio chegou a US$ 49 milhões. Após a queda nas exportações em 2017, quando ficaram abaixo dos US$ 30 milhões, verificou-se uma retomada.

