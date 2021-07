Aprovada indicação de embaixadora na Jamaica

Com 39 votos do Plenário favoráveis, Elza Moreira Marcelino de Castro irá chefiar a Embaixada do Brasil na Jamaica - Pedro França/Agencia Senado

Por 39 votos favoráveis, 2 contrários e uma abstenção, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (7) a indicação da diplomata Elza Moreira Marcelino de Castro para chefiar a Embaixada do Brasil na Jamaica. A aprovação será comunicada ao presidente da República.

Elza de Castro graduou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1975. Ingressou no Curso de Preparação à Carreira Diplomática (CPCD) do Instituto Rio Branco em 1980. Foi aprovada no Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD) em 1993 e no Curso de Altos Estudos (CAE), em 2007, ambos do Instituto Rio Branco.

No exterior, serviu no Consulado-Geral em Genebra; nas embaixadas em Moscou, Lima, Paris e Dublin, além do Consulado-Geral em Caracas como cônsul-geral. Em 1997, a diplomata recebeu a Medalha do Pacificador (Brasil) e em 2018 foi agraciada com a Ordem do Rio Branco (Brasil), no grau Grã-Cruz.

A indicação de Elza de Castro (MSF 84/2020) tinha sido aprovada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) em 14 de dezembro de 2020, após sabatina. Na ocasião, a diplomata disse observar potencial para o incremento da venda de carnes para o país caribenho, situação atualmente dificultada por barreiras sanitárias.

O saldo comercial entre os dois países é amplamente favorável ao Brasil, na ordem de US$ 74 milhões. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a Jamaica são: madeira, ferro e aço, combustíveis, cerâmicos e preparações de carnes, além de máquinas, papel e embarcações.