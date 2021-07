Aprovada indicação de embaixador do Brasil no Togo

A indicação do embaixador Nei Futuro Bitencourt para chefidar a embaixada do Brasil na República Togolesa foi aprovada em Plenário nesta quarta-feira (7), com 40 votos favoráveis, 2 contrários e uma abstenção. A aprovação será comunicada ao presidente da República.

Nei Bitencourt nasceu em Caicó (RN) em 13 de outubro de 1957. Ingressou na carreira diplomática em 1983, após concluir o curso de preparação da carreira. Já havia se graduado em engenharia, em 1977, e em jornalismo, em 1981, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Seus últimos postos foram de conselheiro na embaixada em Washington, ministro-conselheiro na embaixada em Maputo (Moçambique), embaixador em Iaundê (Camarões) e cônsul-geral em Nagoia (Japão).

Na sabatina, realizada em 14 de dezembro de 2020, ele ressaltou à Comissão de Relações Exteriores (CRE) que seus quase nove anos servindo em países africanos lhe garantem “perspectiva para entender o Togo e os desafios que me caberão”. Bittencourt também destacou ter aceitado o desafio lançado pelo senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) — relator de sua indicação (MSF 86/2020) — de intensificar e expandir as relações entre os dois países.