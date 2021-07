Aprovada indicação de embaixador do Brasil na Austrália

Mauricio Carvalho Lyrio será o novo embaixador do Brasil na Austrália. A indicação (MSF 89/2020) foi aprovada nesta quarta-feira (7), em sessão deliberativa remota, com 42 votos a favor e um contra. O indicado, que havia passado por sabatina da Comissão de Relações Exteriores (CRE) em dezembro, acumulará o cargo de embaixador também nas Ilhas Salomão, em Papua Nova Guiné, em Vanuatu, em Fiji e em Nauru.

Durante sua sabatina na CRE, Lyrio reconheceu que será necessário negociar com a Austrália a abertura de seu mercado a diversos produtos do agronegócio brasileiro — o Brasil vem registrando um deficit crônico nas relações comerciais com a Austrália, que já soma bilhões de dólares nos últimos anos.

Ele também afirmou que a embaixada brasileira passará a contar, a partir de 2021, com um adido agrícola, que será indicado pelo Ministério da Agricultura. A estratégia busca repetir o que ocorreu no México, onde Lyrio chefiou a embaixada do Brasil. O México flexibilizou a entrada de diversos produtos do agronegócio brasileiro nos últimos anos a partir de negociações conduzidas diretamente pelo adido agrícola.

Currículo

Natural do Rio de Janeiro, Lyrio ingressou na carreira diplomática em 1994. É graduado em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). No Ministério de Relações Exteriores, foi chefe da assessoria de imprensa do gabinete do ministro das Relações Exteriores, assessor especial do gabinete do ministro das Relações Exteriores, ministro-conselheiro na Missão do Brasil junto à ONU em Nova York, secretário de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores e embaixador na Cidade do México.