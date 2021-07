Aprovada indicação de Ánuar Nahes para a embaixada do Brasil em Santa Lúcia

A aprovação da indicação para a Embaixada da ilha de Santa Lúcia, no Caribe, teve 41 votos favoráveis, 3 votos contrários e uma abstenção - Agência Senado

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (7), a indicação do diplomata Ánuar Nahes para exercer o cargo de embaixador na ilha de Santa Lúcia, no Caribe. A aprovação da indicação — por 41 votos favoráveis, 3 votos contrários e uma abstenção — será comunicada à Presidência da República.

Ánuar Nahes formou-se em Letras e em Filosofia. Ingressou na carreira diplomática em 1981. No exterior, atuou nas embaixadas em Beirute e Damasco; serviu como conselheiro na Embaixada em Paris; conselheiro e ministro-conselheiro na Embaixada em Túnis; além das embaixadas de Doha e Bagdá, foi também cônsul-geral em Montevidéu e encarregado de Negócios em Castries, capital de Santa Lúcia, até a presente data.

Entre as missões que desempenhou no exterior, cabe ressaltar a chefia da delegação brasileira em missão na área de saúde à Autoridade Palestina, Gaza e Ramallah, em 1996.

Em maio, durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), Nahes explicou sua proposta trabalho.

— Pretendo dar continuidade aos esforços de conclusão de acordos bilaterais, além de intensificar e equilibrar o diálogo bilateral em alto nível. Também pretendo ampliar as possibilidades de cooperação com a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECO) — afirmou.

Com língua oficial inglesa, o território de Santa Lúcia é uma monarquia constitucional parlamentarista e tem por chefe de Estado a Rainha Elizabeth II, representada pelo governador-geral e pelo primeiro-ministro.

O Brasil praticamente reduziu sua exportação para Santa Lúcia ao óleo bruto de petróleo, pela Petrobras. Entretanto, o volume que foi de US$ 408,2 milhões em 2018, passou a US$ 53,4 milhões em 2019, em razão de a Petrobras não manter mais estoques de petróleo e derivados no terminal marítimo da empresa Buckeye International. Por sua vez, basicamente, importamos resistências elétricas de Santa Lúcia.

O país estava em franca ascensão econômica quando foi atingido fortemente pela pandemia, pois depende fundamentalmente da indústria turística. Mesmo assim, o governo local tem sido elogiado por sua reação à Covid.