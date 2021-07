Aprovada indicação de Fernando Estellita Coimbra para embaixador do Brasil no México

Por 43 votos favoráveis, dois votos contrários e três abstenções, o Senado aprovou nesta quarta-feira (7) a indicação do diplomata Fernando Estellita Lins de Salvo Coimbra para exercer o cargo de embaixador do Brasil no México. A aprovação da indicação (MSF 88/2020), relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), será comunicada à Presidência da República.

Coimbra é bacharel em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB). Em 1986, concluiu o curso de preparação à carreira diplomática, no Instituto Rio Branco. No exterior, serviu na embaixada em Washington de 1991 a 1994, na embaixada em Quito de 1994 a 1998, na Missão junto à ONU em Nova Iorque de 2000 a 2004, na embaixada em Nova Delhi de 2004 a 2007, e na embaixada em Lisboa de 2010 a 2011. É o embaixador em Nairóbi desde 2018.

Em dezembro de 2020, durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Coimbra afirmou que pretende trabalhar pelo crescimento do comércio bilateral e pelo aumento da presença cultural brasileira no México. Também defendeu ampliar a promoção da cultura brasileira por meio das artes e do ensino do português e promover o Brasil como destino turístico para os mexicanos.

Em 2019, o fluxo comercial entre Brasil e México passou de US$ 9,1 bilhões (quase R$ 50 bilhões), segundo dados do Itamaraty. A balança comercial é favorável ao Brasil, com saldo positivo de US$ 700 milhões. Coimbra considera positivos os acordos para o livre comércio de caminhões e ônibus e suas autopeças, que prevê redução tarifária progressiva até a liberalização total nos próximos anos. O diplomata avalia que a redução das barreiras entre os países em outros setores também pode contribuir para a superação da crise causada pela pandemia.