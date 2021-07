Aprovada indicação para Embaixada do Brasil na República Dominicana

Renan Leite Paes Barreto foi sabatinado na Comissão de Relações Exteriores em dezembro do ano passado - Pedro França/Agência Senado

Foi aprovada nesta quarta-feira (7), em sessão deliberativa remota, a indicação do diplomata Renan Leite Paes Barreto para a embaixada do Brasil na República Dominicana. Ele havia sido sabatinado em dezembro de 2020 pela Comissão de Relações Exteriores (CRE). A indicação foi aprovada com 38 votos favoráveis e 2 contrários.

Aposentado como ministro de primeira classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, Renan Leite ingressou na carreira em 1975, após concluir o curso de preparação da carreira diplomática. Ele já havia se graduado em direito, em 1973, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O indicado já serviu nas embaixadas do Brasil em Paris, Londres, Santiago e Guatemala, bem como nos consulados-gerais em Nova York, Lisboa, Milão e Madri.

Durante sua sabatina, o diplomata afirmou que, se tivesse o nome confirmado pelo Senado, levaria à frente projetos já em andamento entre os dois países e trabalhará para atrair instituições como a Embrapa para esses projetos.

— O Brasil não pode desconsiderar que tem uma dimensão caribenha. O norte do país, em toda a sua formação geométrica e demográfica, deve ser considerado. O Brasil tem tudo para se aproximar mais da América Central e exercer o papel que lhe cabe como destino manifesto, que são a paz, a liberdade e a fraternidade entre os demais países — disse o indicado.