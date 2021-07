Senado aprova indicação de embaixador da Tailândia

O diplomata José Borges dos Santos Júnior foi sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores em dezembro de 2020. Ele também assume, cumulativamente, as embaixadas no Camboja e no Laos - Marcos Oliveira/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (7), com 45 votos favoráveis e nenhum contrário, a indicação do diplomata José Borges dos Santos Júnior para a embaixada brasileira na Tailândia e, cumulativamente, para as embaixadas no Camboja e no Laos (MSF 87/2020). Ele havia sido sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) em dezembro de 2020.

Durante a sabatina, ele destacou que o comércio entre os dois países chegou a US$ 3,2 bilhões em 2019, com superavit brasileiro de US$ 131,2 milhões. E entre janeiro e julho de 2020, esse intercâmbio superou US$ 2 bilhões, um crescimento de 12,2% em comparação ao mesmo período do ano passado.

— Grande parte do incremento decorre do aumento de nossas exportações, que cresceram 35,9% e passaram de US$ 1,3 bilhão. Já as importações brasileiras da Tailândia chegaram a US$ 760 milhões, uma queda de 13,5% — detalhou Santos Júnior.

O diplomata também destacou que grandes grupos empresariais tailandeses aumentaram seus investimentos no Brasil nos últimos anos. Os casos mais notórios, de acordo com ele, são o do grupo hoteleiro Minor Group, que opera hotéis de luxo em destinos turísticos brasileiros, e do grupo PTT, conglomerado tailandês que participa de consórcio para exploração de petróleo e gás.

Experiência

Santos Júnior é natural de Boa Vista e ingressou na carreira diplomática em 1980. No Ministério de Relações Exteriores, foi cônsul-geral adjunto no Consulado-Geral em Los Angeles, ministro-conselheiro no Escritório Financeiro em Nova York, diretor do Departamento do Serviço Exterior, embaixador da Embaixada em Berna e no Principado de Liechtenstein e cônsul-geral no Consulado-Geral em Houston, entre outros.