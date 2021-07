Agência Senado amplia cobertura multimídia em tempo real da CPI

A Agência Senado ampliou a cobertura em tempo real dos depoimentos e deliberações da CPI da Pandemia. O portal Senado Notícias passa a oferecer um acompanhamento mais ágil dos fatos, em formato multimídia: são textos, fotos, vídeos e áudios, além das transmissões ao vivo via TV Senado. Tudo numa mesma página, com a possibilidade de o cidadão compartilhar toda a cobertura ou notícias específicas pelas redes sociais.

O objetivo é oferecer explicações rápidas sobre o que está ocorrendo de mais importante na reunião, valorizando os conteúdos multimídia produzidos pelos veículos da Secretaria de Comunicação do Senado (Secom).

— Quando a Agência Senado cria o microblog [para a cobertura] da CPI da Pandemia, oferece mais uma oportunidade para o cidadão acompanhar em tempo real os desdobramentos do colegiado. É um formato dinâmico, com fácil visualização, seja pelo celular ou computador — afirma a diretora da Secom, Érica Ceolin.

Para a diretora da Agência Senado, Paola Lima, essa ampliação, feita em parceria com a Coordenação de Tecnologia da Informação, facilita o acesso e o entendimento do cidadão sobre o acontece no Senado.

— A convergência na comunicação é uma realidade e nós estamos atentos a isso para cumprir nosso papel de contribuir para a transparência do Legislativo — diz Paola.

Resultados

Em 30 de junho, segundo dia da utilização da página multimídia — na cobertura do depoimento do empresário Carlos Wizard na CPI da Pandemia —, o microblog foi o conteúdo mais acessado no Portal Senado Notícias. Desde 29 de junho, o formato responde pelo 5º lugar entre os itens mais acessados no portal.